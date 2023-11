News

Sony: Erster Trailer für "Spider-Man"-Spin Off "Madame Web" online

Sony hat den ersten Trailer für "Madame Web" veröffentlicht:

Das "Spider-Man"-Spin Off mit Dakota Johnson soll am 14.02.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Cassandra Webb ist eine ganz normale Rettungssanitäterin in Manhattan, bis sie entdeckt, dass sie möglicherweise über hellseherische Fähigkeiten verfügt – was ihre lebensrettenden Fähigkeiten auf eine harte Probe stellt. Als sie plötzlich mit Enthüllungen über ihre Vergangenheit konfrontiert wird, knüpft sie eine Beziehung zu drei jungen Frauen, die für eine mächtige Zukunft bestimmt sind ... wenn sie alle eine tödliche Gegenwart überleben.

