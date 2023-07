News

Finale "Star Trek: Picard"-Staffel & "Star Trek: The Picard Legacy Series" im November auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht die dritte Staffel von "Star Trek: Picard" im November auf Blu-ray Disc. Die finale Staffel der Science Fiction-Serie wird am 16.11.2023 auf Blu-ray Disc, DVD und als Blu-ray Disc-Steelbook erscheinen. Außerdem erscheint auch noch ein Boxset mit allen drei Staffeln auf Blu-ray Disc und DVD. Als Bonus-Material sind mehrere Audio-Kommentare, Making of-Featurettes und Deleted Scenes enthalten.

Noch umfangreicher ist die "Star Trek: The Picard Legacy Series"-Box. Das limitierte, individuell nummerierte 54-Blu-ray Disc-Set enthält alle Serien und Filme mit Jean-Luc Picard (Star Trek: The Next Generation Staffel 1–7, Star Trek: Picard Staffel 1–3, Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection und Star Trek Nemesis). Zusätzlich sind noch eine exklusive Ausgabe von „The Wisdom of Picard“ mit Kunstwerken und Zitaten sowie ein Spielkartenspiel, ein Magnetbogen mit allen Abzeichen von Captain Picard und vier individuelle "Chateau Picard" Untersetzer für Getränke mit dabei.

Bereits am 05.10. erscheint die erste Staffel von "Star Trek: Prodigy" auf Blu-ray Disc sowie am 07.09. zwei Box-Sets mit den "Star Trek"-Kinofilmen auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Bis zum Jahresende soll auch noch die zweite Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen.

bereits erhältlich:

