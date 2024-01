News

Sofia Coppolas "Priscilla" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc

"Priscilla" erscheint voraussichtlich im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Das Ehe-Drama von Sofia Coppola läuft seit dem 04.01.2023 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Elvis und Priscilla Presley aus der Perspektive von Priscilla, die viel Zeit alleine in der "Graceland"-Villa verbringt während der "King of Rock" auf Dreharbeiten oder Konzerten durch die Welt reist. Mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Priscilla" ist voraussichtlich ab März/April zu rechnen. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of und Interviews geplant.

bereits erhältlich:

