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Sofanella Solara: Intelligentes Heimkino mit Touchscreen-Zentrale im Wohnzimmer

Der Möbelversand Sofanella präsentiert den neuen Cinema-Sessel Solara mit zentraler Display-Steuerung und synchroner 4D-Vibration.

Das Display als Herzstück des Kino-Erlebnisses

Im Zentrum des Solara Sofas steht ein hochauflösendes Touchscreen-Display, das in die Mittelkonsole zwischen beiden Sitzplätzen integriert ist. Über diese zentrale Kommandoeinheit lassen sich sämtliche Funktionen des 2-Sitzers steuern – ohne Fernbedienung, ohne komplizierte Knopfkombinationen, einfach durch Berührung.

"Die Bedienphilosophie war uns extrem wichtig", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Niemand möchte während eines spannenden Films nach der richtigen Taste suchen. Mit dem Touch-Display haben Nutzer alles im Blick und unter Kontrolle."

Intuitive Menüführung für alle Generationen

Das Bedienkonzept orientiert sich an modernen Smartphones und Tablets. Klare Icons, logische Menüstrukturen und direkte Rückmeldungen machen die Steuerung selbsterklärend. Auch technikferne Nutzer finden sich sofort zurecht.

Über das Display steuerbar:

Sitzpositionen elektrisch anpassen:

- Fußstützen ausfahren und neigen

- Rückenlehnen individuell verstellen

- Kopfstützen in Höhe und Winkel justieren

- Lordosenstütze für optimale Lendenunterstützung aktivieren

- Fußstützen ausfahren und neigen - Rückenlehnen individuell verstellen - Kopfstützen in Höhe und Winkel justieren - Lordosenstütze für optimale Lendenunterstützung aktivieren 4D-Vibrationstechnologie regulieren:

- Intensität stufenlos von sanft bis kraftvoll einstellen

- Separate Kontrolle für jeden Sitzplatz

- Echtzeit-Anpassung während laufender Filme

- Direktes haptisches Feedback zur gewählten Stufe

- Intensität stufenlos von sanft bis kraftvoll einstellen - Separate Kontrolle für jeden Sitzplatz - Echtzeit-Anpassung während laufender Filme - Direktes haptisches Feedback zur gewählten Stufe Wellness-Funktionen aktivieren:

- Vibrationsmassage unabhängig vom Film-Modus

- Zweistufige Heizung für Sitz und Rückenlehne

- Kombinierbare Programme für maximale Entspannung

- Timer-Funktionen für automatische Abschaltung

- Vibrationsmassage unabhängig vom Film-Modus - Zweistufige Heizung für Sitz und Rückenlehne - Kombinierbare Programme für maximale Entspannung - Timer-Funktionen für automatische Abschaltung Audio-Steuerung optimieren:

- Integriertes Bluetooth-Soundsystem regulieren

- Lautstärke und Bass getrennt anpassen

- Balance zwischen Vibrationen und Sound finden

- Verbindung zu externen Geräten herstellen

- Integriertes Bluetooth-Soundsystem regulieren - Lautstärke und Bass getrennt anpassen - Balance zwischen Vibrationen und Sound finden - Verbindung zu externen Geräten herstellen Ambiente gestalten:

- LED-Beleuchtung in 12 Farben auswählen

- Getränkehalter-Kühlung aktivieren

- Staufach elektrisch öffnen

Speicherfunktion: Persönliche Profile auf Knopfdruck

Ein Highlight der Display-Steuerung ist das Memory-System. Bis zu zwei komplette Einstellungsprofile lassen sich pro Sitzplatz speichern. Einmal die perfekte Kombination aus Sitzposition, Vibrationsintensität, Heizung und Beleuchtung gefunden, genügt künftig ein Fingertipp auf dem Display – und Solara fährt automatisch in die gespeicherte Lieblingsposition.

Praktisch für Paare: Jeder Platz verfügt über separate Profile. Während Person A die aufrechte Gaming-Position mit starken Vibrationen bevorzugt, wählt Person B die entspannte Film-Position mit sanften Effekten. Per Touch-Display ist der Wechsel in Sekunden vollzogen.

Die "All Close"-Funktion fährt alle Verstellungen mit einem einzigen Befehl zurück in die Ausgangsposition – ideal nach Filmende oder beim Verlassen des Raums.

4D-Vibrationen: Spürbare Unterhaltung dank Bluetooth-Anbindung

Die revolutionäre 4D-Technologie macht den Solara einzigartig. Über Bluetooth verbindet sich der Sessel mit Fernseher, Smartphone, Tablet oder Gaming-Konsole. Spezialisierte Vibrationsmotoren analysieren das Audiosignal in Echtzeit und übersetzen es in präzise Schwingungen.

Das Resultat: Filmszenen werden körperlich erfahrbar. Autorennen lassen den Motorsound durch die Sitzfläche vibrieren, Actionsequenzen übertragen jeden Einschlag, Musikfilme bringen Bassfrequenzen zum Pulsieren. Selbst subtile Soundeffekte wie Schritte oder leises Donnergrollen werden haptisch erlebbar.

Für Gamer eröffnet sich eine neue Dimension. Schüsse, Explosionen, Kollisionen – jedes Ereignis im Spiel erzeugt entsprechende Vibrationen. Die Immersion steigt enorm, wenn visuelle, akustische und haptische Reize synchron zusammenwirken.

Die Intensitätsregelung über das Display ermöglicht die Anpassung an Genre und persönliche Vorlieben. Bei ruhigen Dramen genügen dezente Vibrationen, bei Action-Blockbustern darf es kraftvoll werden. Die Einstellung erfolgt stufenlos und kann jederzeit während der Wiedergabe geändert werden.

Zwei unabhängige Vibrationssysteme für maximale Flexibilität

Ein wichtiges Detail: Solara verfügt über zwei getrennte Vibrationssysteme. Die 4D-Film-Vibration reagiert auf externe Audio-Signale und synchronisiert sich mit dem Entertainment-Content. Parallel dazu existiert ein eigenständiges Massage-Vibrationssystem für Wellness-Zwecke.

Beide Systeme arbeiten vollständig unabhängig und lassen sich über das Display separat steuern. Praktisches Beispiel: Während eines ruhigen Films kann die Entspannungsmassage aktiviert werden, ohne dass Film-Vibrationen stören. Oder umgekehrt: Bei einem actionreichen Blockbuster sorgt die zusätzliche Heizfunktion für Komfort, ohne die 4D-Effekte zu beeinflussen.

Diese Flexibilität macht Solara sowohl zum Entertainment-Center als auch zur Wellness-Oase – je nach Bedarf und Stimmung.

Sound direkt aus der Mittelkonsole

Integriert in die Touchscreen-Konsole befindet sich ein Bluetooth-Soundsystem. Die Lautsprecher ergänzen das Fernsehaudio oder ersetzen es komplett beim Smartphone-Streaming.

Über das Display lassen sich Lautstärke und Bass getrennt regulieren. Besonders interessant: Die Balance zwischen hörbarem Sound und spürbaren Vibrationen kann individuell justiert werden. Wer intensive haptische Effekte bei moderater Lautstärke bevorzugt, passt dies einfach über die Touch-Oberfläche an.

Die Verbindung zu externen Geräten erfolgt unkompliziert per Bluetooth. Smartphone, Tablet, Laptop – alle Geräte mit Bluetooth-Fähigkeit lassen sich als Audioquelle nutzen.

Ladestationen für unterbrechungsfreie Sessions

Die Mittelkonsole bietet praktische Lademöglichkeiten für mobile Geräte. Eine Wireless-Charging-Fläche lädt Smartphones kabellos auf, während zwei USB-Anschlüsse (Typ A und C) für Controller, Tablets und andere Peripherie bereitstehen.

Hier können Sie Ihr Smartphone laden – ein kleines Detail, das bei mehrstündigen Film- oder Gaming-Marathons den Unterschied macht. Niemand muss mehr wegen leerer Akkus unterbrechen oder umständlich nach Ladekabeln suchen.

Hochwertige Stoff- und Lederqualität für Langzeitkomfort

Der Solara ist mit verschiedenen Stoffbezügen erhältlich sowie in pflegeleichten Lederarten. Die textilen Materialen wurden speziell für intensive Nutzung ausgewählt. Es ist strapazierfähig, atmungsaktiv und pflegeleicht – ideale Eigenschaften für ein Möbelstück, das regelmäßig mehrere Stunden am Stück genutzt wird.

Anders als Leder entwickelt Stoff keine unangenehmen Temperatureffekte. Im Sommer bleibt die Oberfläche angenehm kühl, im Winter wirkt sie nicht kalt. Die Kombination mit der integrierten Heizfunktion (über das Display steuerbar) sorgt für optimalen Komfort zu jeder Jahreszeit.

Die Farbpalette umfasst zeitlose Töne, die sich harmonisch in unterschiedlichste Wohnstile integrieren. Von dezentem Grau über warme Brauntöne bis zu elegantem Anthrazit – für jeden Geschmack findet sich die passende Variante.

Gekühlte Getränkehalter mit LED-Akzent

In die Armlehnen integriert finden sich beidseitig Getränkehalter mit aktiver Kühlung. Per Display-Steuerung lässt sich die Kühlfunktion aktivieren – perfekt für lange Film- oder Gaming-Sessions. Die LED-Beleuchtung in 12 wählbaren Farben setzt stimmungsvolle Akzente und erleichtert das Abstellen von Gläsern auch bei gedämpftem Licht.

Das elektrisch öffnende Staufach bietet zusätzlichen Platz für Fernbedienungen, Snacks oder Gaming-Zubehör. Auch hier erfolgt die Steuerung komfortabel über das zentrale Touch-Display.

Ergonomie für stundenlanges Entertainment

Die elektrischen Verstellmöglichkeiten gehen weit über Standard-Relaxsessel hinaus. Besonders die vierfach verstellbaren Kopfstützen sind erwähnenswert: Sie lassen sich nicht nur in der Höhe, sondern auch im Neigungswinkel anpassen. Diese Flexibilität ermöglicht die perfekte Nackenstütze – entscheidend bei ausgedehnten Film-Marathons oder Gaming-Sessions.

Die stufenlosen Fußstützen positionieren sich millimetergenau nach individuellen Vorlieben. In Kombination mit den verstellbaren Rückenlehnen und der motorisierten Lordosenstütze entsteht eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Sitzpositionen – alle bequem über das Display abrufbar.

Sofanella-Philosophie: Technologie zu fairen Preisen

Als Direktvertrieb ohne Zwischenhändler kann Sofanella hochwertige Technologie zu konkurrenzfähigen Konditionen anbieten. "Wir verzichten bewusst auf teure Showrooms und Handelsspannen", so Frau Sollinger. "Diese Einsparungen investieren wir in Produktqualität und geben sie an unsere Kunden weiter."

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach individuellen Spezifikationen. Jeder Solara wird erst nach Bestelleingang produziert – ohne Lagerhaltung, ohne Ausstellungsstücke, ohne Abverkäufe. Dieses Modell garantiert stets Neuware in Top-Zustand und minimiert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck durch Überproduktion.

Zielgruppe: Von Cineasten bis Gamern

Der Solara bietet Entertainment-Mehrwert für verschiedene Vorlieben: Filmfans schätzen die immersive 4D-Technologie, die jeden Blockbuster zum Erlebnis macht. Serienjunkies profitieren von den Komfortfunktionen bei mehrstündigen Binge-Watching-Sessions.

Gamer finden im Solara den perfekten Gaming-Stuhl mit professionellen Features. Die Kombination aus ergonomischer Unterstützung, haptischem Feedback und integriertem Sound schafft optimale Bedingungen für kompetitives oder immersives Gaming.

Paare nutzen die individuelle Verstellbarkeit beider Plätze und die getrennten Display-Steuerungen, um gemeinsam Entertainment zu genießen – jeder in seiner persönlichen Komfortzone.

Bestellung und Service

Der Solara ist exklusiv über www.sofanella.de erhältlich. Interessenten können kostenfrei Stoffmuster anfordern, um Material und Farbe vorab zu prüfen. Das Beratungsteam unterstützt telefonisch bei allen Fragen zu Produktdetails und Konfiguration.

Nach Auftragserteilung beginnt die individuelle Fertigung. Sofanella kommuniziert transparent über Produktionsfortschritt und Liefertermin. Die Anlieferung erfolgt bis zur gewünschten Position im Raum, der fachgerechte Aufbau ist inklusive.

Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de.

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