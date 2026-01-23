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Mission 778-Serie: Kompaktes HiFi-System mit Streaming, CD und Verstärker

Bildquelle: Mission

Mit der neuen Mission 778-Serie präsentiert Mission ein kompaktes, leistungsstarkes und perfekt aufeinander abgestimmtes HiFi-System. Die Anlage besteht aus dem 778S Wireless Music Streamer, dem 778CDT CD-Transport und dem 778X Stereo-Vollverstärker. Die Serie orientiert sich konzeptionell am klassischen Mission 778 und vereint moderne Streaming-Technologie, akustische Präzision und kraftvolle Verstärkertechnik in einem platzsparenden, retro-inspirierten Design.

Der 778S Wireless Music Streamer ist mit einer gemeinsam mit Silent Angel entwickelten Streaming-Plattform ausgestattet und unterstützt Dienste wie Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 und ist außerdem Roon Ready. Der integrierte ESS ES9038Q2M DAC verarbeitet PCM-Signale bis 768kHz/32-Bit sowie DSD512. Er verfügt neben Cinch- und XLR-Ausgängen auch über optische und koaxiale Digitalausgänge und USB-Audio sowie einen Kopfhöreranschluss.

Der 778CDT ist als reiner CD-Transport ohne D/A-Wandler ausgelegt. Das Slot-In-Laufwerk soll sehr stabil arbeiten und ist durch eine mechanisch optimierte Trägerkonstruktion entkoppelt. Ein temperaturkompensierter Ultra-Low-Jitter-Oszillator (TCXO) bildet die Taktbasis.

Wie der Mission 778 ist der Mission 778X ein kompakter Vollverstärker im zeitlosen Design. Er liefert 65 Watt pro Kanal an 4 Ohm (45 Watt an 8 Ohm) und kommt mit analogen und digitalen Schnittstellen daher. Inklusive USB, Phono (MM) und Bluetooth 5.0 mit aptX und AAC-Support. Auch hier ist ein ESS DAC (ESS Sabre ES9018K2M) an Bord.

Die drei Modelle passen optisch, haptisch und funktional perfekt zusammen und sind direkt aufeinander abgestimmt, so Mission. Der modulare Aufbau ermöglicht auch individuelle Kombinationen. Als kompaktes Komplettsystem oder in Kombination mit bestehenden Komponenten.

Preis und Verfügbarkeit

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Die Mission 778 Serie ist ab Februar im autorisierten Fachhandel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten:

Mission 778S – Wireless Music Streamer: 949 Euro

Mission 778CDT – CD-Transport: 549 Euro

Mission 778X – Integrierter Verstärker: 649 Euro

Weitere Infos unter:

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