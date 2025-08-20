News

AI-Upgrade für Bixby und weitere neue Features für Samsung TV-Modelle 2025

Bildquelle: Samsung

Samsung Bixby erhält ein AI-Upgrade und integriert u.a. eine Suchfunktion mit Künstlicher Intelligenz, die das Seherlebnis vertiefen soll, ohne es zu unterbrechen. In den kommenden Wochen werden die neuen Möglichkeiten von Samsung für alle Smart TV-Modelle des Jahres 2025 ausgerollt.

Das Bixby-Update soll einen flüssigen und natürlichen Austausch mit dem Assistenten per Mikrofontaste der Fernbedienung oder Sprachbefehl ermöglichen. Dank KI ist Bixby laut Samsung nun in der Lage, komplexere Anfragen sowie den Kontext von Folgefragen zu verarbeiten. Neben der Suche nach personalisierten Empfehlungen wie z.B. "Schlag mir eine spannende Playlist für einen regnerischen Tag vor" kann man auch allgemeine Wissensfragen stellen. Bixby liefert dann schnell und passend Antworten.

Mit Click to Search erhält man Hintergrundinformationen und noch mehr Entertainment. Egal ob beim linearen Programm oder beim Streamen, man kann Hintergrundinfos zu Schauspielern, dem aktuellen Sendeinhalt oder einem allgemeinen Thema erhalten. Die Antworten werden sofort und direkt auf dem Smart TV angezeigt.

Ausgestattet mit dem optimierten Bixby können sich die Vision AI TVs auch mit anderen SmartThings-Geräten verbinden. Die Geräte lassen sich dann ebenfalls wiederum über Sprachbefehle direkt über den TV-Bildschirm steuern.

Die Privatsphäre wird dabei von Samsung Knox geschützt. Keine Sprachdaten werden auf Servern oder dem Smart TV gespeichert. Anwender können so sorgenfrei AI-gestützte, personalisierte Funktionen nutzen, ohne sich um ihre Daten sorgen zu müssen. Dies wird durch das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) bestätigt.

Verfügbarkeit und langfristiger Support

Das Bixby-Update wird ab August in Deutschland für die Smart-TV-Modelle des Jahres 2025 ausgerollt, darunter die Neo QLED-, OLED-, The Frame- und QLED-Reihe.

Aufbauend auf der Integration von Bixby wird Samsung im Oktober 2025 eine aktualisierte Version von Vision AI einführen. Diese Weiterentwicklung beinhaltet bis zu 7 Jahre lang kostenlose Tizen OS-Upgrades. Damit werden kontinuierliche Software-Aktualisierungen und ein langfristiger Support zur Verfügung gestellt.

