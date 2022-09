News

Sky zeigt "The Batman" und weitere DC-Hits ab heute auf "Sky Cinema DC Helden"

Sky zeigt vom 01.-11.09.2022 zahlreiche DC-Filme auf dem eigenen Sender "Sky Cinema DC Helden".

Zum Film-Angebot gehören alle neun vorherigen Batman-Kinofilme der letzten vierzig Jahre, von Tim Burtons "Batman" und "Batmans Rückkehr" mit Michael Keaton, über Val Kilmer in "Batman Forever" und George Clooney in "Batman & Robin" sowie Christian Bale in der "The Dark Knight"-Trilogie bis zu Ben Affleck in "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League".

Ab dem 2. September ist auch "The Batman" auf dem Pop-Up-Sender mit dabei.

Außerdem zählen DC-Abenteuer wie "Aquaman", "Wonder Woman", The Suicide Squad" und auch Superman-Filme wie "Superman - Special Edition", "Superman II - Allein gegen alle" und "Man of Steel" zum Superheldenaufgebot bei Sky.

"The Batman" und alle anderen Superheldenfilme sind mit Sky und WOW auch auf Abruf verfügbar.

