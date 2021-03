News

Sky zeigt Fußball mit Arri Alexa-Kamera in 4K & HDR

Sky produziert am 17.03.2021 das Champions League-Spiel Bayern München gegen Lazio Rom zum ersten Mal mit der bei zahlreichen Hollywood-Produktionen eingesetzten ARRI ALEXA Mini-Kamera.

Das Bild der Alexa-Kamera wird sowohl in die HD- als auch in die UHD HDR-Liveübertragung mit weiteren 27 klassischen Broadcast-Kameras eingebunden und soll z.B. beim Line Up der Mannschaften während der UEFA Champions League Hymne gezeigt werden. Sky verspricht einen cineastischen Hollywood-Look, der sich vom generellen Look einer Fußballübertragung abhebt.

Die Alexa Mini-Kamera soll mit einem Canon CN7x17-Objektiv mit einer Brennweite von 17-120mm zum Einsatz kommen und wird durch das ARRI TRINITY System unterstützt, eine Weiterentwicklung des Steadycam-Stabilisierungssystems, welches noch mehr Bewegungsspielraum in alle Richtungen bei maximaler Stabilität ermöglichen soll.

Die Live-Übertragung im Cinema-Look wird für Sky Q-Abonnenten mit Sportpaket in 4K & HDR übertragen. In eingeschränkter Qualität wird das Spiel aber auch mit einem Sky Supersport Ticket als Live-Stream zu sehen sein.

www.sky.de