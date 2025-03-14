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Sky Stream jetzt auch für Sky Q Bestandskunden

Sky Stream ist ab sofort auch für Bestandskunden mit einer Sky Q IPTV Box verfügbar. Zusammen mit dem Betriebssystem Sky OS und der neuen Oberfläche können nun auch bestehende Sky Kunden, die bisher Sky Q over IP und die dazugehörige Streaming-Box genutzt haben, auf die neue Entertainment-Plattform zugreifen.

Sky Stream bündelt VoD-Streaming, Mediatheken, Apps und TV-Inhalte, also die ganze Welt des TV-Entertainments, in einem kompakten und nutzerfreundlichen Paket. Zentrale Schnittstelle ist hier die Sky Stream Box, die direkt mit dem TV und dem Heimnetzwerk verbunden wird. Sky Stream beinhaltet Zugang zu rund 100 Free-TV-Sendern – die meisten davon in HD-Qualität – und unterstützt alle wichtigen Mediatheken sowie Streaming-Apps. Über die kleine Box sind also beispielsweise auch Partner-Apps wie Netflix oder Disney+ nutzbar. Dazu gibt es innovative Vorteile wie die universale Suchfunktion, die sehr gute Sprachsteuerung und weitere Komfortfunktionen wie Time Shift, das Neustarten unterstützter Inhalte und ein EPG für lineares TV.

Am Umfang des Angebots ändert sich für bisherige Sky Q over IP-Kunden nichts und man muss als Kunde auch keine speziellen Maßnahmen ergreifen. Laut Sky wird das Upgrade im Hintergrund automatisch ausgeführt und ist für alle Sky Q over IP-Kunden kostenlos.

Alle Informationen zu Sky Stream gibt es auch in unserem Test:

Die Highlights von Sky Stream laut der Pressemitteilung:

Smarte Benutzeroberfläche: Die intuitive Benutzeroberfläche des neuen Sky OS ermöglicht es Nutzern, schnell und einfach durch die verschiedenen Inhalte zu navigieren und ihre Lieblingssendungen zu finden

Intuitiver Zugang: Einfache Suche per Sprachsteuerung

Riesige Auswahl an Entertainment auf Abruf (On Demand) von Sky, den großen Streaming-Diensten und Mediatheken

Aktuelle Blockbuster, tausende Filme, Serien und mehr

Lineares TV: Inhalte von Sky sowie mehr als 100 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität

Bester Live-Sport: mit der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga, Premier League und DFB-Pokal sowie dem besten Motorsport mit der Formel 1 und vieles mehr

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