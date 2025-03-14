News

Roon Ready und TIDAL Connect für weitere Technics Audiokomponenten

Technics SA-C600

Technics hat eine neue Firmware für die CD-Streaming-Modelle SA-C600 und SA-C100 veröffentlicht. Die Geräte unterstützen nach der Firmware-Aktualisierung TIDAL Connect und sind Roon Ready.

Weitere Informationen gibt es auf der Support-Website:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.