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Oscar-Gewinner "A Real Pain" erscheint auf Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "A Real Pain" auf Blu-ray Disc. Die Drama-Komödie mit Jesse Eisenberg und dem als besten Nebendarsteller mit einem Oscar ausgezeichneten Kieran Culkin auf einem Roadtrip nach Polen erscheint am 18.04.2025 mit deutschem Dolby Digital 5.1 und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist das Making of-Special "Ein wunderschönes Schicksal" geplant.

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