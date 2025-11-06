News
"Silverado" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
06.11.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Silverado" auf Ultra HD Blu-ray. Der Western von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 1985 mit Kevin Kline, Scott Glenn und Kevin Costner erscheint am 11.12.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar und Making Of-Dokumentationen geplant.
- Silverado - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Silverado - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Silverado - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
