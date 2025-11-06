News

Neuer, ultrakompakter, symmetrischer DAC/Kopfhörerverstärker Cayin RU3

Von Cayin kommt mit dem RU3 ein preislich attraktiver, ultrakompakter (6 cm lang, 2,5 cm breit) und damit höchst mobiler DAC-/Kopfhörerverstärker mit 560mW Ausgangsleistung an 32 Ohm (im sogenannten Hyper-Modus, besonders leistungsstark) auf den Markt. Er eignet sich zum Beispiel sehr gut für die Verwendung zusammen mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Notebook. Er verfügt über ein Aluminiumgehäuse und wiegt lediglich 24 Gramm. Der RU3 ist mit einem ESS ES9069Q DAC ausgerüstet und verarbeitet bis zu 768 kHz (PCM) sowie maximal DSD512 - durchaus beeindruckend für einen so kleinen Begleiter. Die Lautstärke kann man zudem äußerst präzise in 100 Stufen anpassen.

In drei Farben erhältlich

Das Device besitzt einen USB-C-Eingang, der UAC1.0 und in UAC 2,0 betrieben werden kann, hinzu kommen 3,5 mm und 4,4 mm Klinkenausgänge. Steuern kann man die verheißungsvolle Neuerscheinung über eine passende App. In den Farben Schwarz, helles Türkis und Purple ist der RU3 ab sofort für 149 EUR zu erwerben.

