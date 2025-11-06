"Ich weiss, was Du Letzten Sommer getan hast" (2025) erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Sony veröffentlicht "Ich weiss, was Du Letzten Sommer getan hast" (I Know What You Did Last Summer) auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der vierte Teil der Slasher Horror-Reihe läuft seit dem 17.07.2025 in den deutschen Kinos und erscheint im Herbst fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird als limitiertes Steelbook veröffentlicht und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
Update: Die Veröffentlichung des 4K-Steelbooks wurde auf den 05.12.2025 verschoben. Die Blu-ray Disc ist weiterhin für den 20.11.2025 geplant.
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast (2025) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast (2025) [Blu-ray] im Plaion Shop
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast (2025) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast (2025) [Blu-ray] bei Amazon.de
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast (2025) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast (2025) [Blu-ray] bei jpc.de
Bereits am 26.06.2025 wurde der erste Teil von Jim Gillespie aus dem Jahr 1997 mit Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast [Blu-ray] bei Amazon.de
- Ich weiss noch immer, was du letzten Sommer getan hast [Blu-ray] bei Amazon.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.