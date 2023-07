News

"Silent Work: Sonic Leaks" als Blu-ray Audio mit Dolby Atmos & Auro3D

"Silent Work" bieten ihr Album "Sonic Leaks" in einer Blu-ray Audio-Edition an, die bereits im letzten Jahr bei grobi.tv veröffentlicht wurde und am 25.08.2023 auch in den restlichen Handel kommt.

Das Schweizer Duo präsentiert auf der Blu-ray-Edition von "Sonic Leaks" 11 Songs mit einem Mix aus Pop, Elektro, Deep House, Rap und atmosphärischer Musik neben PCM Stereo auch als Dolby Atmos 9.1.6 und Auro3D 11.1-Mix. Den Feinschliff des Albums haben die Toningenieure Stefan Bock und David Merkl aus den MSM-Studios sowie New Audio Technology-Geschäftsführer Tom Ammermann vorgenommen.

