"Alienoid 2: Return to the Future" im Juni auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Alienoid 2: Return to the Future" (Oegye+in 2bu) im Juni als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook und auf Blu-ray Disc. Der koreanische Science Fiction-Thriller kommt am 13.06.2024 in den Handel und wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit koreanischem Dolby Atmos-Sound sowie deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. Trailer und ein Making of geplant.

Außerdem erscheint zeitgleich der erste "Alienoid"-Film aus dem Jahr 2022 als einfache Ultra HD Blu-ray.

bereits erhältlich:

Alienoid 2: Return to the Future (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1) Koreanisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch

Extras:

24-seitiges Booklet, Cast-Greeting, Making-of-Trailer, Character-Trailer, Originaltrailer, Originalteaser, Deutscher Trailer

