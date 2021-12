News

Samsung verkauft eine Million The Frame Fernseher

Bildquelle: Samsung

Samsung hat in diesem Jahr bereits die Marke von einer Million verkaufter The Frame TVs überschritten und wird laut eigenen Angaben aufgrund der starken Nachfrage in den USA und Europa vorraussichtlich noch in diesem Jahr die Marke von zwei Millionen verkaufter Geräte knacken.

„The Frame ist für uns mehr als ein Smart-TV. Durch sein ansprechendes Design kann er das Interieur eines ganzen Raumes aufwerten. Und durch den imposanten Art Mode bietet der Lifestyle-TV unseren Kunden die Möglichkeit, Meisterwerke der Kunst in ihren eigenen vier Wänden zu genießen“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „The Frame bietet Nutzern damit einen gelungenen Mix aus Design und Funktion. Er ist damit auf der Höhe der Zeit: So haben viele Verbraucher in den letzten Monaten mehr Zeit zu Hause verbracht, weswegen Home Entertainment weiter an Bedeutung gewonnen hat. Nutzer wünschen sich zudem häufig, dass ihr Smart-TV nicht nur zur Unterhaltung beiträgt, sondern sich in das Interieur des Zuhauses einfügt. The Frame bedient beide Wünsche ohne Umwege, was in steigende Verkaufszahlen mündet.“

Seit 2020 ist der The Frame mit QLED-Technologie ausgestattet und das erfolgreichste Modell aus Samsungs Lifestyle-TV-Reihe. Zusätzlich zu den Größen 32, 55, 65 und 75 Zoll ist Juli 2021 eine 85-Zoll Version des The Frame erhältlich. Das aktuelle Modell ist mit 24,9 mm sehr schlank und für die Anmutung eines echten Bilderrahmens gibt es austauschbare, magnetische Rahmen in Weiß, Teak, Braun, Beige und Terracotta. Er kann auf einem TV-Ständer oder alternativ einem Studio-Ständer platziert werden. Auch die Wandmontage, wie in einer Bildergalerie, ist natürlich möglich. Im Art Store wählt der Anwender aus über 1.500 Kunstwerken aus berühmten Museen und Galerien aus. Mit 6 GB Speicherplatz können bis zu 1.200 Bilder in 4K-Auflösung direkt auf dem Gerät gespeichert werden.

