"Gunpowder Milkshake" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Gunpowder Milkshake" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller mit Karen Gillan (Guardians of the Galaxy & Jumanji - Willkommen im Dschungel) wurde in den USA bereits auf Netflix veröffentlicht und startet hierzulande laut den aktuellen Planungen am 02.12.2021 im Kino.

Mit der Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist dann im Frühjahr 2022 zu rechnen. Der genaue VÖ-Termin ist noch nicht bekannt.

