News

Samsung "The Frame" jetzt auch im 85 Zoll XXL-Format

Bildquelle: Samsung

Samsung bietet im Heimatland Korea neben den Modellen in 32, 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll den Lifestyle TV "The Frame" nun auch mit einer Bilddiagonale von 85 Zoll an. Auch für den 85-Zöller gibt es magnetisch befestigte, optionale Rahmen in den Farben Weiß, Teak, Braun und Beige. Nach Angaben des Unternehmens sind weitere Lifestyle TV-Produkte mit Diagonalen von bis zu 130 Zoll in Planung.

Der The Frame 2021 in 85 Zoll kostet in Korea 6,69 Millionen Won, das entspricht rund 5.000 Euro.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.