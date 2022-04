News

Samsung startet Installationsservice für Micro LED-Display The Wall

Bildquelle: Samsung

Der "Blue Glove" Installationsservice ist ein Service-Paket für Samsungs Micro LED-Display The Wall. Der Service beinhaltet neben einer Standortanalyse die Installation des modularen Displays sowie die fachgerechte Inbetriebnahme durch geschulte Mitarbeiter. The Wall ist als anpassbares Highend-Display auf Micro LED-Basis für Geschäftskunden konzipiert, um die eigene Botschaft aufmerksamkeitsstark in Szene zu setzen.

Der Blue Glove Installationsservice umfasst folgende Leistungen:

Eine Standortanalyse: Vor der Installation gilt es, eine Bewertung des Standorts durchzuführen. Das dient der Planungssicherheit und der Vorbereitung. Installation und Inbetriebnahme: Samsung führt die Installation und Nachjustierung der Micro LED-Cabinets durch – inklusive der Montage an der Samsung Frame Kit Wandhalterung und der Konfiguration der S-Box zum Ausspielen von Inhalten über verschiedene Kanäle. Überprüfung nach der Installation: Samsung überprüft die Funktionsfähigkeit des Displays, damit der Betrieb reibungslos vonstattengehen kann.

