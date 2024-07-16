News
Samsung-Angebote zum Amazon Prime Day
16.07.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Zum Amazon Prime Day gibt es von Samsung die folgenden Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Samsung QLED 4K Q60C 43 Zoll Fernseher 429 EUR
- Samsung QLED 4K Q80C 55 Zoll Fernseher 699 EUR
- Samsung QLED 4K Q60C 65 Zoll Fernseher 799 EUR
- Samsung QLED 4K Q70D Fernseher 85 Zoll TV 2290 EUR
- Samsung OLED 4K S90C 55 Zoll Fernseher 999 EUR
- Samsung OLED 4K S90C 65 Zoll Fernseher 1399 EUR
- Samsung OLED 4K S90C 77 Zoll Fernseher 2099 EUR
- Samsung QLED 4K Q80C 75 Zoll Fernseher 1269 EUR
- Samsung QLED 4K Q80C 98 Zoll Fernseher 3999 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN85C 85 Zoll Fernseher 2299 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN90C 65 Zoll Fernseher 1349 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN90C 75 Zoll Fernseher 1799 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN95C 55 Zoll Fernseher 1049 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN95C 65 Zoll Fernseher 1449 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN95C 85 Zoll Fernseher 2499 EUR
Die Angebote gelten nur am 16. und 17. Juli bzw. solange der Vorrat reicht.
