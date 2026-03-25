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QUAD Platina CDT: Neuer CD-Transport für die Platina-Serie

Bildquelle: QUAD

QUAD erweitert mit dem QUAD Platina CDT seine Platina-Serie um einen dedizierten CD-Transport. Das Gerät verzichtet bewusst auf eine integrierte D/A-Wandlung und konzentriert sich ausschließlich auf das präzise Auslesen von CDs und die saubere Weitergabe des Digitalsignals an externe DACs oder entsprechend ausgestattete Verstärker.

Im Inneren arbeitet ein speziell entwickelter Transportmechanismus, der auf ruhigen Einzug, stabiles Abtasten und effektive Fehlerkorrektur ausgelegt ist. Ein TCXO-Master-Clock mit temperaturkompensiertem Quarzoszillator sorgt für eine stabile Taktbasis, während eine getrennte, rauscharm aufgebaute Stromversorgungsarchitektur Störeinflüsse zwischen den Baugruppen minimieren soll.

Platina CDT in Silber

Neben der CD-Wiedergabe unterstützt der Platina CDT auch die Wiedergabe von Musikdateien über USB-Speichermedien. Unterstützt werden unter anderem FLAC, WAV, MP3, AAC, WMA und APE sowie die Dateisysteme FAT16, FAT32 und exFAT.

Optisch und technisch ist der CD-Transport auf die Platina-Serie abgestimmt und verfügt über ein 4,3-Zoll-IPS-Display mit CD-Text-Unterstützung, Aluminium-Bedienelemente sowie eine Fernbedienung. Zusammen mit den beiden anderen Komponenten der Platina Serie lässt sich so ein komplettes System innerhalb der Serie aufbauen.

Hier stehen der Platina INTEGRATED Class-AB-Vollverstärker mit 2 x 200 Watt an 8 Ohm und ESS9038PRO DAC mit Cinch- und XLR-Bestückung, Phono MM/MC-Schnittstelle und HDMI ARC sowie der Platina STREAM bereit. Im STREAM steckt der identische D/A-Wandler und zahlreiche Streaming-Features inklusive TIDAL Connect, qobuz Connect und Roon Ready-Zertifikat. Gesteuert wird über die PLATINA App.

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Preis und Verfügbarkeit

Der QUAD Platina CDT ist ab April im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.699 Euro, erhältlich in Schwarz und Silber.

QUAD Platina Serie

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