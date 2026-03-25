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Oscar-Gewinner "Flow" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Capelight veröffentlicht "Flow" auf Ultra HD Blu-ray. Das mit dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnete Tier-Abenteuer von Gints Zilbalodis wurde bereits auf Blu-ray Disc veröffentlicht und wird ab dem 27.11.2025 auch als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit DTS HD 7.1-Ton erhältlich sein. Als Bonus-Material sind u.a. zwei frühere Kurzfilme des Regisseurs und mehrere Making of-Featurettes geplant.

Update: "Flow" erscheint am 07.05.2026 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

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