Professionelle AV-Lösungen in Handel & Gastronomie für mehr Atmosphäre und Verweildauer

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Ob im Einzelhandel, in der Gastronomie oder in Sport- und Wellnessbereichen: Professionelle AV-Lösungen mit hochwertigem Sound und ansprechenden Bewegtbildern sorgen für eine angenehme Atmosphäre und dafür, dass Gäste länger bleiben.

Das HiFi Forum Baiersdorf bietet perfekt aufeinander abgestimmte Audio- und Videoinstallationen hat bereits zahlreiche Referenzprojekte vorzuweisen. Darunter z.B. der Empfangs- und VIP-Bereich im Wertheim Village oder der umfassende Umbau des Sportland Erlangen. Dabei setzt man auf Marken wie Stewart, Leica, Sony und NewTec und realisiert komplette Lösungen aus einer Hand: von 360°-Beschallung über Konferenzsysteme bis hin zu Premium-Projektion und Digital Signage.

Wer wissen möchte, wie professionelle Beschallungs- und Videokonzepte in der Praxis aussehen und welchen Effekt sie erzielen können, findet weitere Informationen unter folgenden Links:

