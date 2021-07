News

"Pop around the Clock"- Sommer-Special: 24 Stunden Live-Konzerte auf 3sat

3sat präsentiert in diesem Jahr neben den traditionellen "Pop around the Clock"-Events im Frühjahr und zu Sylvester noch ein Sommer-Festival mit 24 Stunden Live-Shows von Rock & Pop-Künstlern in HDTV.

Mit dabei sind Konzerte u.a. von Lindemann, Alice Cooper, Sam Smith, Metallica, U2, Coldplay, Jan Delay, Dua Lipa und Ellie Golding.

Los geht es am Samstag, 24.07.2021 un 06.05 Uhr. Die meisten Konzerte werden voraussichtlich auch wieder in der 3sat-Mediathek abrufbar sein.

Vor dem "Pop around the Clock"-Konzert-Tag zeigt 3sat außerdem bereits ab dem 19.07. die mehrteilige Reihe "Pop Around – The Video Stars" mit Videoclip-Hits aus fünf Jahrzehnten.

