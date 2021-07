News

Teufel Flagshipstore mit noch mehr Vorführmöglichkeiten in Berlin

Lautsprecher Teufel hat seinen Flagshipstore in Berlin am 09.07.2021 wieder eröffnet und präsentiert seine Produkte in einem neu gestalteten Umfeld. Der Flagshipstore wurde komplett renoviert und modernisiert.

Es stehen drei Vorführräume m Erd- und Untergeschoss der Concept Mall 'Bikini Berlin' zur Verfügung und wer sich unter www.teufel.de/shops für einen Termin anmeldet kann seine Wunschlautsprecher in zwei Kinos oder einem Musik-Zimmer probehören.

Für spontanen Beratungen und Vorführungen wurden im renovierten Flagshipstore Berlin weitere Hörplätze auf der Ladenfläche eingerichtet. So können beispielsweise Stereo-Lautsprecher und Soundbars auch dann vorgeführt werden, wenn die Vorführräume belegt sein sollten und an der Kopfhörer-Bar lassen sich Teufel Headphones ausprobieren.

Teufel betreibt neben dem Flagshipstore aktuell weitere eigene Ladengeschäfte in Essen, Köln, Stuttgart, Leipzig und Wien sowie eine große Fläche im Berliner KaDeWe.

www.teufel.de/sales

