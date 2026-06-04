HIGH END 2026: Nubert präsentiert die neue Ambient Line

Nubert war und ist eine feste Größe hinsichtlich leistungsstarker Elektronik. Und in Zukunft wird es hier nochmals spannender, denn die Manufaktur aus Schwäbisch-Gmünd präsentiert im Rahmen der HIGH END in Wien gleich vier neue Komponenten: Die Streaming-Vorstufe nuControl X-2, die passende Endstufe nuPower A-2 sowie die kompakten Modelle nuControl X-c und nuPower D-c. Unter dem Namen „Ambient Line“ verbindet die neue Elektronik-Generation leistungsfähiges Klangmanagement, flexible Konfiguration von Stereo bis Mehrkanal und ein hochwertiges Design, das klassische HiFi-Ästhetik zeitgemäß interpretiert.

Hier geht es direkt zur neuen Ambient Line bei Nubert

Neues Design mit klassischer HiFi-DNA

Enorm elegant

Optisch beeindruckt die Ambient Line mit einer neuen, sehr edlen Designsprache des Hauses Nubert. Elemente, die bewusst historische, glorreiche HiFi-Zeiten zitieren, gehen einher mit modernen, eleganten Stilmerkmalen. Das Ganze wirkt zum einen attraktiv-spannungsgeladen, aber zugleich harmonisch: Eine sehr gelungene Kombination. Die Gerätefronten aus schwarzem Glas und gebürstetem, silber-eloxiertem Aluminium setzen einen hochwertigen Akzent, ohne die bewusst reduzierte Formensprache bisheriger Nubert-Elektronikkomponenten aufzugeben. Klare Linien, intuitive Bedienung und eine auf das Wesentliche konzentrierte Gestaltung bleiben erhalten und werden durch einen hochwertigen Materialmix sichtbarer inszeniert.

Stufe als prägendes Gestaltungselement

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Die Stufe im unteren Bereich der Frontblende als stilistisches Element

Ein prägendes Gestaltungselement ist die Stufe in der gebürsteten Aluminium-Sockelzone in Verbindung mit dem matt-aluminiumfarbenen Drehregler. Zusammen mit dem gebürsteten schwarz-eloxierten Gehäuse entsteht eine Kombination, die klassische HiFi-Elemente aufgreift und zugleich klar in die Gegenwart transportiert. Die neue Ambient Line tritt damit nicht nur akustisch, sondern auch visuell als hochwertige Elektronik-Lösung im Wohnraum auf.

nuControl X-2 Ambient Line: Grandiose Ausstattung und flexible Einsatzmöglichkeiten

Mit der nuControl X-2 stellt Nubert eine äußerst hochwertige Komponente vor, die als rechenstarker DAC/Vorverstärker mit einer Vielzahl möglicher Klangeinstellungen fungiert. Die Signalverarbeitung unterstützt Datenraten bis DSD512 beziehungsweise 768 kHz/32-Bit und steht für eine hohe Präzision und eine überragende Signalreinheit.

7-bändiger EQ

Fürs perfekte Feintuning stehen ein 7-bändiger vollparametrischer Equalizer sowie umfangreiche Delay-Anpassungen bereit. Damit lässt sich die Wiedergabe gezielt an Raum, Lautsprecher und persönliche Hörvorlieben anpassen. Integrierte Streamingdienste, WLAN und Bluetooth aptX HD/LL ergänzen die Anschlussmöglichkeiten und schaffen eine vielseitige Schaltzentrale für unterschiedliche Quellen. Neu ist neben dem unverwechselbaren Ambient Line-Design auch die überarbeitete Bedienoberfläche, die nun in deutscher Sprache verfügbar ist. Die Steuerung erfolgt wahlweise über das reaktionsschnelle Touchdisplay, die Fernbedienung oder die App.

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nuPower A-2 Ambient Line: analoge Kraft im schlanken Format

Die nuPower A-2 dient als optisch und technisch perfekt passende Endstufe zur nuControl X-2. Sie setzt auf einen innovativen Hybrid-Aufbau aus hocheffizientem Schaltnetzteil und leistungsstarker Class-AB-Endstufe. Der diskrete Aufbau mit MOSFET-Transistoren mit harmonischer Kennlinie garantiert enorme Leistungsreserven, ein dynamisches Handling sowie eine präzise Impulsverarbeitung.

Energieeffizienter Aufbau

Die thermische Koppelung der Transistoren in der Eingangsstufe und der energieeffiziente Aufbau sorgen bei der nuPower A-2 in allen Betriebssituationen für maximale Performance, und das im Stereo- und im Monobetrieb. Damit eignet sich die Endstufe für klassische Stereo-Setups ebenso wie für größere Konfigurationen. Ein sichtbares Zeichen des klassischen HiFi-Anspruchs sind die beiden hochwertig ausgeführten VU-Meter auf der Front.

Ausblick auf den Herbst: nuControl X-c Ambient Line und nuPower D-c Ambient Line

Weitere, kompakte Ambient Line-Modelle werden für den Herbst erwartet

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Ergänzend zu den direkt verfügbaren Vollformat-Komponenten setzt Nubert weitere Akzente und präsentiert auf der High End Vienna 2026 einen ersten Ausblick auf zwei kompakte Modelle der Ambient Line. Mit der nuControl X-c und der passenden Endstufe nuPower D-c überträgt Nubert das Konzept flexibler Klangsteuerung und leistungsstarker Signalverarbeitung in ein platzsparendes Format.

nuControl X-c

Die nuControl X-c ist als kompakt gehaltene Streaming-Vorstufe für Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen vorgesehen. Sie verbindet eine enorme Prozessorleistung mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten, einem 6-Zoll-Frontdisplay mit Touchbedienung, differenzierter Kanalsteuerung sowie individuell speicherbaren Presets. Praktische Details wie ein Netzwerkanschluss mit Passthrough-Funktion und ein Kopfhörerausgang auf der Front gehören ebenfalls zum Konzept. Als kompaktes 12-Kanal-Schaltzentrum unterstützt sie zudem die 7.1.4-Standardabdeckung von Dolby Surround.

nuPower D-c

Die nuPower D-c ergänzt die nuControl X-c als kompakte Class-D-Endstufe für den Stereo- und den Monobetrieb. Sie setzt auf energieeffiziente Verstärkertechnik, einen hochwertigen Aufbau und eine stets kontrollierte Wiedergabe bei jedem Quellmaterial.

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Ab Herbst erhältlich

Beide kompakten Ambient-Line-Komponenten werden auf der Messe als Ankündigung gezeigt und sollen im Herbst erhältlich sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die nuControl X-2 und die nuPower A-2 sind ab Kalenderwoche 26 im Nubert Online-Shop sowie in den Nubert Stores verfügbar. Wie gewohnt können die neuen Modelle auch telefonisch über die Nubert Hotline 07171 8712-0 bestellt werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten:

Die kompakten Modelle nuControl X-c und nuPower D-c werden auf der HIGH END Vienna 2026 als Ankündigung präsentiert. Sie sollen im Herbst erhältlich sein.

Unser Fazit

Nubert beweist Mut und Klasse: Vier neue Elektronik-KOmponenten, die optisch die Vergangenheit mit gezielten Retro-Elemente und die Gegenwert mit modernem Chic optimal verbinden. Hinzu kommen leistungsfähige Technik und eine umfangreiche, flexible Ausstattung.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert

Datum: 04. Juni 2026