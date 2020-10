News

Pixar-Film "Soul" startet direkt bei Disney+

Disney+ zeigt ab Weihnachten "Soul" für alle Abonnenten ohne Aufpreis. Ursprünglich sollte der neue Pixar-Film am 26.11.2020 in den deutschen Kinos starten. Doch wie bereits bei "Mulan" sorgt der Corona-Virus auch bei "Soul" für eine Änderung der Strategie. Während "Mulan" zunächst bis Dezember nur mit "VIP-Zugang" für 21,99 EUR bei Disney+ angeboten wird, kommt "Soul" aber direkt ohne zusätzliche Zahlung zu dem Streaming-Dienst.

Der Film soll ab dem 25.12. in den USA zum Streaming verfügbar sein. Für Deutschland wurde noch kein genauer Termin bestätigt. Es sieht aber so aus, als ob der Film nur in den internationalen Märkten noch fürs Kino eingeplant wird, wo Disney+ noch nicht verfügbar ist.

Disney+ kostet 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

www.disneyplus.com

