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Paramount: Erster "Passenger"-Trailer online
16.04.2026 (Karsten Serck)
Paramount hat den ersten Trailer für "Passenger" veröffentlicht:
Der Horror-Trailer von "The Last Voyage of the Demeter"-Regisseur André Øvredal startet am 21.05.2026 in den deutschen Kinos.
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