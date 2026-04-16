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Paramount: Erster "Passenger"-Trailer online

Paramount hat den ersten Trailer für "Passenger" veröffentlicht:

Der Horror-Trailer von "The Last Voyage of the Demeter"-Regisseur André Øvredal startet am 21.05.2026 in den deutschen Kinos.

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