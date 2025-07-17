Warner: Erster "Mortal Kombat 2"-Trailer online
Warner hat den ersten Trailer für "Mortal Kombat 2" veröffentlicht:
Das Action-Abenteuer von Simon McQuoid soll am 23.10.2025 in den deutschen Kinos starten.
Offizielle Synopsis:
In „Mortal Kombat II“ kehren die Lieblinge der Fans zurück – noch schlagkräftiger, noch entschlossener und diesmal verstärkt durch niemand Geringeren als Johnny Cage höchstpersönlich. Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger.
Bereits am 21.08.2025 erscheint McQuoids erster Teil der Reihe noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
