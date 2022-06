News

Paramount: "Top Gun: Maverick" spielt über 1 Milliarde Dollar ein

Paramount hat mit "Top Gun: Maverick" inzwischen über 1 Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen können. Davon entfallen rund 521 Millionen Dollar auf die USA und 484 Millionen Dollar auf den Rest der Welt.

In den weltweiten Kinocharts für 2022 ist "Top Gun: Maverick" jetzt aktuell der erfolgreichste Kinofilm des Jahres vor "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Es folgen "The Batman" auf Platz 3 und "Jurassic World Dominion" auf Platz 4.

Joseph Kosinskis Fortsetzung des Action-Klassikers von Tony Scott mit Tom Cruise wird voraussichtlich ab September/Oktober fürs Heimkino auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.