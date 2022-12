News

Paramount: Erster "Transformers: Aufstieg der Bestien"-Trailer online

Paramount hat den ersten Trailer für "Transformers: Aufstieg der Bestien" (Transformers: Rise of the Beasts) veröffentlicht:

Der neue Transformers-Film von Steven Caple Jr. (Creed II - Rocky's Legacy) soll am 08.06.2023 in den deutschen Kinos starten und wird von Paramount als Einläutung in "eine völlig neue Transformers-Ära" angeteasert:

Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde.

