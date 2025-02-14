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Simon Wests "Old Guy" erscheint auf Blu-ray Disc

Square One Entertainment veröffentlicht "Old Guy" im März auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie von "Con Air"-Regisseur Simon West mit Christoph Waltz, Cooper Hoffmann und Lucy Liu über einen Auftragskiller, der auf seine alten Tage einen Neuling ausbilden soll, erscheint am 14.03.2025 fürs Heimkino.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

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