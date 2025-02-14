News

Jules Vernes-Klassiker "Die geheimnisvolle Insel" erscheint auf Blu-ray Disc

Ostalgica veröffentlicht "Die geheimnisvolle Insel" (Tainstvennyy ostrov) auf Blu-ray Disc. Die sowjetische Verfilmung des Jules Vernes-Klassikers aus dem Jahr 1941 erscheint am 04.04.2025 mit deutschem und russischem DTS HD MA 1.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind eine Bildergalerie und eine Programmvorschau geplant.

