New Order-Alben erscheinen mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

New Order veröffentlichen ihre Alben "Movement", "Low-Life" und "Brotherhood" mit einem neuen Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Audios enthalten neben dem Dolby Atmos-Mix zusätzlich noch 5.1 und Stereo-Mixe sowie Instrumental-Versionen aller Titel. Die drei Alben erscheinen zusammen mit "Power, Corruption And Lies" am 05.12.2025 zeitgleich auch als Doppel-CDs mit zusätzlichen Mixen und Demos.

bereits erhältlich:

