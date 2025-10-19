News
New Order-Alben erscheinen mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
20.10.2025 (Karsten Serck)
New Order veröffentlichen ihre Alben "Movement", "Low-Life" und "Brotherhood" mit einem neuen Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Audios enthalten neben dem Dolby Atmos-Mix zusätzlich noch 5.1 und Stereo-Mixe sowie Instrumental-Versionen aller Titel. Die drei Alben erscheinen zusammen mit "Power, Corruption And Lies" am 05.12.2025 zeitgleich auch als Doppel-CDs mit zusätzlichen Mixen und Demos.
bereits erhältlich:
- New Order - Education Entertainment Recreation [Blu-ray/CD/LP] bei Amazon.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [Blu-ray/CD/LP] bei jpc.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [Blu-ray + CD] bei Amazon.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [Blu-ray + CD] bei jpc.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [CD] bei Amazon.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [CD] bei jpc.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [LP] bei Amazon.de
- New Order - Education Entertainment Recreation [LP] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.