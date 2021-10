News

Neues JBL Pro-Soundsystem EON ONE MK2

Mit dem EON ONE MK2 präsentiert JBL ein mobiles All-in-One PA-Säulensystem mit Akku, integriertem Mischpult und DSP-Technologie. An Bord sind ein 5-Kanal-Mixer, Audio-Technologie von Lexicon und dbx Sound Processing sowie Bluetooth 5.0.

Das PA-System ist per App steuerbar und dank austauschbarem Akku und 19 kg Gesamtgewicht auch mobil zu verwenden. Insgesamt acht 2"-Tweeter arbeiten mit einem 10" Tieftöner zusammen, die untere Grenzfrequenz gibt der Hersteller mit 37 Hz an.

An Leistung stehen 1.500 Watt Peak zur Verfügung. Das EON ONE MK2 verfügt über konfigurierbare Presets und einen integrierter Hardware-EQ mit drei Reglern. Mit der JBL Pro Connect App können bis zu 10 Systeme gleichzeitig per BT 5.0 Verbindung mit dem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Der 5-Kanal-Mixer ist mit drei Neutrik XLR-Kombibuchsen, einem Hi-Z-Eingang und einer symmetrischen 1/4"-Signalführung mit unabhängiger Lautstärkeregelung und Lautsprecherverzögerung ausgestattet. Zwei Kanäle mit 48V-Phantomspeisung sind für Kondensatormikrofone vorhanden.

Das JBL EON ONE MK2 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.199,00 € erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.jblpro.com

