HBO Max in Europa für 8,99 EUR im Monat - ohne Warner-Filme direkt zum Kinostart

Warner startet den Streaming-Dienst HBO Max am 26.10.2021 in Europa. Zunächst wird HBO Max vor allem in Skandinavien sowie weiteren Ländern wie Spanien angeboten. Für 2022 ist der Start in Mittel- und Ost-Europa sowie Portugal geplant. HBO Max kostet 8,99 EUR im Monat oder 69,99 EUR im Jahres-Abo. Für Neukunden sind außerdem besondere Aktionspreise zum Start geplant.

In den USA bietet HBO Max 2021 die neuen Filme von Warner direkt zum Kinostart auch bei HBO Max zum Streaming an. In Europa gibt es dieses Angebot nicht. Stattdessen sollen die Filme 45 Tage nach dem Kinostart bei HBO Max gezeigt werden.

Im Angebot von HBO Max sind viele Warner & HBO Film & Serien-Klassiker wie Harry Potter, Herr der Ringe, Game of Thrones und die Sopranos. Neben den neuen Kinofilmen von Warner werden auf HBO Max auch direkt für den Streaming-Dienst produzierte HBO Originals veröffentlicht.

In Deutschland wird HBO Max vorerst nicht angeboten, da Warner hierzulande derzeit noch eine erst 2019 verlängerte Auswertungsvertrag mit Sky hat.

