Neues "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" Special online

Zum neuen James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) wurde ein weiteres Promo-Video veröffentlicht. Das "New Agents"-Special widmet sich den beiden "Bond Girls", die James Bond bei seiner neuen Mission unterstützen:

Universal wird das neue 007-Abenteuer mit Daniel Craig in Deutschland ab dem 30.09.2021 im Kino zeigen:

