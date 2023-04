News

Sony: Neuer AV-Verstärker TA-AN1000 mit Dolby Atmos, DTS: X und 360 Spatial Sound Mapping

Sony stellt mit dem TA-AN1000 seit langer Zeit wieder einen neuen Heimkino AV-Verstärker für den deutschen Markt vor. Der 7.2-Kanal 8K AV-Verstärker mit HDMI 2.1 unterstützt neben Dolby Atmos und DTS:X auch 360 Spatial Sound Mapping womit zahlreiche Phantomlautsprecher im Raum verteilt werden können, um ein breiteres Hörfeld zu schaffen.

Der Sony TA-AN1000 unterstützt auch HDR10, HLG, Dolby Vision und IMAX Enhanced. Neben 8K werden auch die Wiedergabe von 4K120, Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) via HDMI 2.1 unterstützt. Zudem ist der TA-AN1000 in der Lage, Tone Mapping mit HDR-Automatik und den automatischen Genre-Bildmodus für die PlayStation 5 an kompatible BRAVIA Fernseher durchzuleiten.

Neben DSD (Direct Stream Digital) gehören die Unterstützung von Spotify Connect, Chromecast, Apple Airplay 2 und "Works with Sonos" zur Ausstattung. Wenn der TA-AN1000 an einen BRAVIA Fernseher mit Acoustic Center Sync angeschlossen wird, lässt sich der Verstärker mit dem Ton des Fernsehers als Center-Lautsprecher kombinieren. Darüber hinaus kann der TA-AN1000 kabellos mit verschiedenen Lautsprechen und Subwoofern von Sony verbunden werden.

Der Sony TA-AN1000 ist ab Juni 2023 zum Preis von 999 EUR in Deutschland erhältlich. Weitere Details zum Sony TA-AN1000 und den verschiedenen Features gibt es in Kürze in einem Special.

In den USA hatte Sony bereits im Ferbruar gleich fünf neue AV-Receiver vorgestellt. Dort wird der TA-AN1000 als AV-Receiver STR-AN1000 angeboten und ist das Einstiegsmodell, welches durch vier weitere AV-Receiver der ES-Serie ergänzt wird, die in Deutschland aber voraussichtlich nicht erhältlich sein werden.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.