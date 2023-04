News

Sony: Erster "The Equalizer 3"-Trailer mit Denzel Washington online

Sony hat den ersten Trailer für "The Equalizer 3 - The Final Chapter" veröffentlicht:

Der drtte Teil von Antoine Fuquas Action-Reihe mit Denzel Washington spielt diesmal in Italien und soll am 31.08.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Seit er sein Leben als Auftragskiller der Regierung aufgegeben hat, fiel es Robert McCall (DENZEL WASHINGTON) nicht leicht, sich mit all den furchtbaren Dingen, die er in der Vergangenheit getan hat, zu arrangieren. Doch es gelang ihm, etwas Trost darin zu finden, denen, die unterdrückt werden, Gerechtigkeit zu verschaffen. Inzwischen fühlt er sich überraschend wohl in seinem neuen Zuhause im Süden Italiens. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert werden. Als es zu Todesfällen kommt, weiß McCall, was er zu tun hat: Er muss zum Beschützer seiner Freunde werden und es mit der Mafia aufnehmen.

