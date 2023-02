News

Neue Sony Heimkino AV-Receiver mit HDMI 2.1, Dolby Atmos & DTS:X

Sony hat mehrere neue Heimkino AV-Receiver vorgestellt. Dabei handelt es sich überwiegend um AV-Receiver der gehobenen "ES"-Serie.

Die AV-Receiver verfügen über HDMI 2.1-Anschlüsse mit Unterstützung für 4K/120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) sowie HDR10, HLG, Dolby Vision, 8K und IMAX Enhanced.

In Verbindung mit einem Sony Bravia XR-Fernseher können dessen Lautsprecher als Center-Kanal von den AV-Receivern genutzt werden und es lassen sich auch drahtlose Lautsprecher (SA-RS5, SA-RS3S) und drahtlose Subwoofer (SA-SW5, SA-SW3) verbinden.

In den USA will Sony bereits im Februar mit der Auslieferung erster Geräte beginnen. Ob die AV-Receiver später auch in Europa erhältlich sein werden, ist nicht bekannt. Bereits in der Vergangenheit waren insbesondere Heimkino-Receiver der ES-Reihe primär in den USA erhältlich und selbst dort werden die jetzt vorgestellten neuen ES-Receiver neben dem Sony-Direktvertrieb vorwiegend über "Custom Installer" erhältlich sein während lediglich der STR-AN1000 über die großen Handelsketten verkauft werden soll.

Modelle und Preise:

STR-AN1000 7.2 AV-Receiver 899.99 USD

STR-AZ7000ES 13.2 CH AV-Receiver 3,299.99 USD

STR-AZ5000ES 11.2 CH AV-Receiver 2,099.99 USD

STR-AZ3000ES 9.2 CH AV-Receiver 1,699.99 USD

STR-AZ1000ES 7.2 CH AV-Receiver 1,099.99 USD

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.