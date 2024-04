News

Neue LG Channels von LionsGate & Sony

LG präsentiert neue "LG Channels" von Sony und LionsGate. Die Live-Streaming-Kanäle können auf LG-Fernsehern ab dem Modelljahr 2016 abgerufen werden.

Zu den neu hinzugefügten Lionsgate-Kanälen gehören der Premium-Kanal "LG 1", den LG als Flagschiff unter eigenem Namen mit exklusiven Serien wie "Wong & Winchester" und "Paul T. Goldman" anbietet sowie MovieSphere, Wicked Tuna, Are We There Yet, Anger Management, Ghost Hunters, Grace & Frankie und Nashville, auf denen zahlreiche Filme & Serien gestreamt werden.

Sony bietet die folgenden neuen LG Channels an:

Sony One Comedy TV: Lachen Sie laute Comedy-Serien mit Seinfeld, The Nanny und The Goldbergs, die ein entspanntes, unbeschwertes Seherlebnis bieten, das Sie mit Familie und Freunden teilen können.

Sony One Thriller TV: Actiongeladene, aufregende Serien wie Breaking Bad, Better Call Saul und Justified, die ein vielfältiges Publikum am Rande ihrer Sitze halten, mit einem Schwerpunkt auf kriminellen Verfahren und aufregenden Abenteuern.

Sony One Faves: Zeitlose Klassiker und Fan-Favoriten wie Bewitched, Community und Dawson's Creek, die über Generationen hinweg Nostalgie hervorrufen.

Sony One Comedy HITS: Klassische, zitierbare Komödien mit ikonischen Szenen und Charakteren wie Step Brothers, Jerry Maguire und Easy A, die die Popkultur über die Jahrzehnte hinweg verkörpern; perfekt für Lacher rund um die Uhr.

Sony One Action HITS: Gewidmet Action- und Abenteuerfilmen, von Kassenhits bis hin zu von der Kritik gefeierten Filmen wie District 9 und den Franchises Men in Black und Zombieland, die eine Non-Stop-Spannen-Fahrt bieten.

Sony One Shark Tank: Eine der erfolgreichsten Reality-Shows der Welt, aufstrebende Unternehmer präsentieren ihre Geschäftsideen den Moguls, die als "Sharks" bekannt sind, in der Hoffnung, Investmentfonds in dieser US-Adaption des britischen und japanischen Reality-Hits Dragons' Den zu landen.

Sony One Dragons' Den: Das Giganten-Reality-Format hinter Shark Tank, aufstrebende Unternehmer präsentieren ihre Geschäftsideen Multimillionärs-Investoren in der Hoffnung, Investmentfonds zu landen.

Sony One Blacklist: Dedizierter Kanal mit der Krimi-Serie, die einem meistgesuchten Flüchtling folgt, der mit einem unerfahrenen FBI-Profiler zusammenarbeitet, um Kriminelle und Terroristen aus dem Fall zu bringen.

