Neue Dolby Atmos-Soundbar von Harman Kardon

Bildquelle: Harman Kardon

Mit der Citation MultiBeam 1100 hat Harman Kardon eine neue Dolby Atmos-Soundbar im Portfolio, die sich dank Bluetooth, AirPlay, Alexa Multi-Room Music und Chromecast auch multimedial flexibel zeigt und Zugriff auf über 300 Streaming-Dienste bieten soll.

An Bord sind laut Hersteller intuitive Bedienelemente inklusive LCD-Touch-Display, ein HDMI eARC-Anschluss und eine automatische Raumkalibrierung. Ein dedizierter Center-Channel mit PureVoice-Technologie soll für verständliche Dialoge sorgen und auch untenrum ist das All-in-One-Paket für kraftvolle Bässe abgestimmt.

Die Kombination mit dem Harman Kardon Subwoofer Citation Sub oder Sub S ist möglich und mit den Citation Surround-Lautsprechern wird die Soundbar zum Mitglied im 5.1.2-Setup. Für schicke Optik sollen Metalldetails und der Kvadrat-Bezugsstoff in Wintergrau oder Schwarz sorgen.

Die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 ist ab sofort zur UVP von 999 Euro erhältlich.

