Neue 2.1-Kanal Soundbar mit Wireless Sub von Sony

Bildquelle: Sony

Sony präsentiert mit der HT-S400 eine neue 2.1-Kanal-Soundbar mit Wireless Subwoofer und einer Gesamtausgangsleistung von 330 Watt. Das für Sony typische X-Balanced Speaker Unit sowie die S-Force PRO Front Surround-Technologie sind an Bord. Das X-Balanced Speaker Unit soll dabei mit einer Separated Notch Edge bezüglich der vertikalen Schwingungssymmetrie verbesssert worden sein. Durch strategisch platzierte Kerben am Membranrand sollen sich hier insbesondere bei der Sprachverständlichkeit klare Vorteile ergeben. Die Soundbar ist mit einem OLED-Display versehen und kann darüber hinaus Audiosignale ohne Kabel von einem BRAVIA Fernseher empfangen. Der Sub ist mit einer 160 mm Membran ausgestattet.

Die Sony HT-S400 soll ab April 2022 für ca. 270 Euro erhältlich sein.

