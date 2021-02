News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Netflix zeigt "The Trial of the Chicago 7" kostenlos bei YouTube

Netflix zeigt den Film The Trial of the Chicago 7 kostenlos auf YouTube. Das Justizdrama von Aaron Sorkin mit Sacha Baron Cohen, Michael Keaton und Joseph Gordon-Levitt kann für 48 Stunden auch ohne Netflix-Abo bei YouTube im englischen Originalton abgerufen werden. Es stehen auch Untertitel in verschiedenen Sprachen wie Deutsch zur Verfügung.

Im Unterschied zu Netflix gibt es den Film bei YouTube nicht in 4K sondern nur maximal in 1080p zu sehen. Die deutsche Synchronfassung steht ebenfalls nur direkt bei Netflix zur Auswahl.

Das kostenlose Netflix Streaming-Angebot von The Trial of the Chicago 7 bei YouTube läuft nur bis zum 21.02.2021 um 09:00 Uhr.