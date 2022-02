News

Netflix kündigt "Stranger Things - Staffel 4"-Start an

Netflix hat den Starttermin für die vierte Staffel von "Stranger Things" angekündigt. Diese wird in zwei Teilen erscheinen. Die erste Hälfte soll am 27.05.2022 starten und die weiteren Folgen der zweiten Hälfte sollen ab dem 01.07.2022 bei Netflix zu sehen sein.

Gleichzeitig kündigen die "Duffer Brothers" auch das Ende von "Stranger Things" an. Nach der extralangen vierten Staffel soll die Mystery-Serie schließlich mit der folgenden fünften Staffel auch ein Ende finden.

Zur Handlung der vierten Staffel von "Stranger Things" gibt sich Netflix wie auch in den bereits veröffentlichten Teasern noch sehr geheimnisvoll mit verschiedenen Andeutungen:

It’s been six months since the Battle of Starcourt, which brought terror and destruction to Hawkins. Struggling with the aftermath, our group of friends are separated for the first time – and navigating the complexities of high school hasn't made things any easier. In this most vulnerable time, a new and horrifying supernatural threat surfaces, presenting a gruesome mystery that, if solved, might finally put an end to the horrors of the Upside Down.

