News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Mortal Kombat" (2021) für 19,99 EUR als 4K-Stream statt im Kino

Warner scheint den Kinostart von "Mortal Kombat" (2021) in Deutschland komplett zu streichen und den Film ausschließlich online anzubieten. Auf der Warner-Website wird der Film nicht mehr in der Kino-Vorschau angezeigt sondern ausschließlich für den 13.05. als "Premium-Download" angekündigt.

Zu den genauen Konditionen liegen jetzt ebenfalls Informationen vor. So wird "Mortal Kombat" bei Amazon Prime Video als Vorbestellung in 4K UHD und HD für jeweils 19,99 EUR angeboten. Dabei handelt es sich um ein digitales Kauf-Angebot und nicht nur um einen 48 Stunden-Verleih. Der Film steht also im Unterschied zu ähnlichen "Premium-Verleih"-Angeboten der letzten Monate auch langfristig zum Streaming zur Verfügung.

Die Veröffentlichung von "Mortal Kombat" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist für den 22.07.2021 geplant. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich neben HDR10 auch Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützen.

4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Bereits erhältlich: