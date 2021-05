News

"Zack Snyder's Justice League" mit weiteren Extras bei Apple iTunes

Warner veröffentlicht "Zack Snyder's Justice League" auch im Apple iTunes Store in Ultra HD. Dort erscheint der Film bereits am 20.05.2021 inklusive Unterstützung für Dolby Vision HDR und englischem Dolby Atmos-Sound.

Als "iTunes Extras" sind bei Apple neben dem auch bereits für die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigten rund 24 Minuten langen Zack Snyder Special über die "Vollendung der Trilogie" auch noch die Mini-Featurettes "Zack Snyders Justice League: Justice Is Grey" (4 min) und "Aufbau einer Szene" (6 min.) dabei.

Bei Online Video-Anbietern erscheint auch eine digitale "Zack Snyder's Justice League Trilogy" zusammen mit "Man of Steel" und "Batman v Superman: Dawn of Justice" in 4K Ultra HD.

Die Veröffentlichung der Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD von "Zack Snyder's Justice League" ist für den 27.05. geplant. Die 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc werden beide mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray nutzt dafür einen Dolby TrueHD-Core während es diesen bei der Blu-ray Disc nur für den deutschen Ton gibt und der englische Originalton Dolby Digital+ als Basis nutzt. Als Bonus-Material gibt es ein Special mit Zack Snyder über seine Filmtrilogie im DC Universe.

Neben der Standard-Edition erscheint der Film voraussichtlich am 08.07.2021 auch als Steelbook in beiden Blu-ray-Formaten.

Zack Snyder's Justice League (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,33:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

VOLLENDUNG DER TRILOGIE: Regisseur Zack Snyder schaut auf seine Filmtrilogie im DC Universe zurück