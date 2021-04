News

Monty Python auf hoher See (Dotterbart) erscheint als Blu-ray-Mediabook

Capelight veröffentlicht im Juni "Dotterbart" (Monty Python auf hoher See) auf Blu-ray Disc.

Der Film aus dem Jahr 1983 mit Graham Chapman, John Cleese und Eric Idle erscheint am 18.06.2021 als 3 Disc Mediabook-Edition inklusive Blu-ray Disc, DVD sowie einer Bonus-Blu-ray mit dem komischen Oratorium "Not the Messiah: He's a Very Naughty Boy" und einem 24-seitigen Booklet.

Der deutsche und englische Ton wird in Mono präsentiert. Als Bonus-Material ist auch die Dokumentation "Group Madness: The Making of Yellowbeard" dabei.