News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Heimkino Deluxe mit den Kino-Sofas von Sofanella

© Sofanella

Ob für das erste Date oder einfach als Aktivität für einen entspannten Abend mit Freunden - ein Kinobesuch ist immer eine gute Idee. Doch auch Daheim ist dieses Erlebnis mit den Kinosofas von Sofanella möglich, die eine Atmosphäre wie im echten Kino erzeugen.

Der Onlineshop von Sofanella verfügt über eine großen Auswahl an verschiedenen Kinosofas in unterschiedlichen Farben und Größen. Die Bezüge dieser Möbelstücke sind aus hochwertigem Leder gefertigt, wobei man als Kunde sogar zwischen den drei verschiedenen Lederarten Comfort, Premium und Deluxe auswählen kann. Der Unterschied dabei liegt in der Dicke des Leders, der Haptik und der Optik, welcher bei dem jeweiligen Produkt auf der Website noch genauer nachgelesen werden kann. Als weitere Option wird jedes Modell auch als Stoff-Sofa angeboten, um den Endkunden eine möglichst große Auswahl zu bieten.

Das Besondere dieser Kinosofas ist jedoch die Relaxfunktion, die eine individuelle Verstellung der Sitzfläche sowie der Kopflehne ermöglicht. Außerdem haben viele Modelle zusätzliche eine Mittelkonsole mit Stauraum und Getränkehalter, wobei bei einigen Sofas sogar noch eine Kühlfunktion und LED-Leuchten pro Mittelkonsole integriert sind. Um die vielseitige Nutzung dieser Sofas abzurunden, besitzt jedes Kinosofa noch einen eingebauten USB-Anschluss seitlich an den Armlehnen. Somit bieten die Kinosofas von Sofanella einen außergewöhnlich modernen Komfort und ein zeitloses Design.

© Sofanella

Sofanella verspricht hohe Qualität, Erfahrung in der Möbelproduktion, faire Preise und einen hilfsbereiten Kundenservice. Dank der direkten Lieferung vom Hersteller in Italien zu dem Endkunden nach Hause können eine schnellere Lieferung und vorteilhaftere Preise erreicht werden.

Für eine bestmögliche Entscheidung zwischen den Kinosofas ist es sogar möglich sich kostenlos Farbmuster von Lederarten und Stoffen nach Hause schicken zu lassen und in ausgewählten Showrooms einige Modelle Probe zu sitzen.

Warten Sie nicht länger darauf, dass die Kinos wieder öffnen, sondern holen Sie sich das Kino-Erlebnis direkt nach Hause mit einer Kinocouch von Sofanella.

www.sofanella.de